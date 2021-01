Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe der Insolvenzverwalter Peter Roeger von der Pluta Rechtsanwalts GmbH "eine optimale Lösung im Verfahren der Stefan Plätzer Maschinenbau GmbH erzielt". Die Stahlbau Metalltechnik Johann Heim GmbH übernahm mit Wirkung zum 1. September 2020 den Geschäftsbetrieb der Stefan Plätzer Maschinenbau GmbH. Über den Kaufpreis vereinbarten die Beteiligten laut Pressemitteilung Stillschweigen.

Nahezu alle Mitarbeiter wurden vom Erwerber übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Stefan Plätzer bleibt ebenfalls.

Das Unternehmen aus Eggolsheim bei Bamberg musste im vergangenen Jahr Insolvenz beantragen. Insolvenzverwalter Roeger führte den Geschäftsbetrieb von Stefan Plätzer Maschinenbau fort und startete laut einer Pressemitteilung mit der Unternehmensberatung Consabis die Suche nach einer Nachfolgelösung für den Betrieb.

Optimale Unterstützung

Im Verfahren sei das Instrument der Kurzarbeit bedarfsgerecht eingesetzt worden, heißt es weiter. Zudem seien "die Leistungsträger durch intensive Kommunikation an das Unternehmen gebunden" worden.

Geschäftsführer Johann Heim ist begeistert: "Mit der Übernahme haben wir unsere Fertigungsmöglichkeiten in Richtung kleinere Dimensionen erweitert. Dazu gehören anspruchsvolle CNC-Geometrien sowie automatisierte Serienfertigung inkl. CAD/CAM-Umgebung und präziser Messtechnik. Die Mitarbeiter verfügen über großes Know-how. Wir haben hochqualifizierte Fachkräfte, kompetente Führungsstrukturen und eine attraktive Fertigungsstätte übernommen."

240 Jahre Firmengeschichte

Der Standort in Eggolsheim bleibt damit erhalten. Heim ergänzt: "Auch der neue Standort passt gut in unsere Wachstumsstrategie. Mit zwei Werken in Hallstadt und Eggolsheim sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt." Die Stahlbau Metalltechnik Johann Heim GmbH mit Hauptsitz in Hallstadt im Landkreis Bamberg blickt auf über 240 Jahre Firmengeschichte zurück. Der TÜV-zertifizierte Betrieb beschäftigt 120 Mitarbeiter und bildet jährlich selbst aus. red