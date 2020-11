Sie haben lange überlegt, die Mitglieder des Lions-Clubs Bamberg-Residenz. Sollten sie auch in diesem Corona-Jahr mit einer neuen - der 13. noch dazu - Auflage des Bamberger Adventskalenders an den Start gehen? Sollten sie, kaum war der Lockdown im Frühsommer vorüber, wieder losziehen, ihre mittlerweile weit über 200 Sponsoren abklappern und um Spenden bitten? "Unsere 12 000 Fans würden bestimmt auch mal ein Jahr ohne den Bamberger Adventskalender überstehen", glaubt Lions-Präsident Gerhard Förtsch. Aber was wäre mit jenen, für die diese Benefiz-Aktion eigentlich gedacht ist? Die, mit denen es das Leben schon vor Covid-19 alles andere als gut gemeint hat? Den vielen, denen seit Jahren geholfen wurde und die darauf angewiesen sind, dass man sich auch weiterhin um sie kümmert? "Im Prinzip hatten wir keine andere Wahl, als es einfach zu probieren", sagt Förtsch.

Und siehe da: Das Echo der von den Lions angeschriebenen Sponsoren war überwältigend. Zur Antwort kam: "Wieder dabei", "Corona zum Trotz", "Gerne auch in diesem Jahr", "Selbstverständlich", "Danke für Euer Engagement", "Jetzt erst recht!" Oder auch: "Ach wie wunderbar: Ein bisschen Normalität tut uns doch allen gut!"

Über 40 000 Euro für Bedürftige

Fast alle haben - aller Widrigkeiten zum Trotz - wieder mitgeholfen, die Benefiz-Aktion der Lions mit über 1000 Preisen zu unterstützen und für ein bisschen Normalität zu sorgen: bei den Bambergern, die sich auf den Kalender freuen, wie bei jenen, die so dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Immerhin sind es weit über 40 000 Euro, die durch den Verkauf des Kalenders jedes Jahr an Bedürftige im Raum Bamberg ausgeschüttet werden.

Und auf welche Überraschungen dürfen sich die Bamberger dann hinter den 24 Türchen freuen? Gerhard Förtsch weiß gar nicht, wo er anfangen soll, ehe er doch loslegt: Stollen, Lebkuchen und Pralinen, Gutscheine für eine professionelle Zahnreinigung, ein Training im Hochseilgarten für den Nervenkitzel, Massagen zur Entspannung, ein Ölwechsel fürs Auto oder Olivenöl für die Küche und wieder jede Menge Gutscheine: um die Frisur auf Vordermann zu bringen, die Garderobe aufzupeppen oder die Speisekammer nachzufüllen. Wein wurde spendiert, Wärmepantoffeln oder VIP-Karten für Brose Bamberg, Konzerttickets für "The Boss Hoss" oder CDs von den Bamberger Symphonikern.

Und auch für die Hauptpreise hätten sich wieder großzügige Sponsoren gefunden: Ein iPhone SE der neuesten Generation haben sie "springen" lassen, ein Standup-Paddle, AirPods und einen Gasgrill im Wert von 2000 Euro.

Ob der Bamberger Adventskalender auch heuer weggehe wie "warme Semmeln", darüber macht sich Gerhard Förtsch keine Sorgen. Im Gegenteil: Ihn sorgt vielmehr der zu erwartende Andrang bei den zwölf Verkaufsstellen (siehe Box). Deswegen bittet er alle "Fans" um die nötige Disziplin: "Bitte tragen Sie eine Maske und wahren Sie den nötigen Abstand. Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen gehen vor!" pri