Am Sonntag, 1. Mai, zieht auf der Trimburg wieder Leben ein, nachdem in den letzten zwei Jahren nur sporadische Besuche möglich waren, die Bärbel Sauskojus und einige Helfer in Eigeninitiative an Sonn- und Feiertagen improvisierten. Ab Mai ist die Anlage wieder bewirtet für die Gäste.

Webcam installiert

Wer sie bisher noch nicht bestaunen konnte, dem fallen die drei Pagodenzelte im äußeren Burghof ins Auge, die durch Förderung des Regional-Budgets der Kommunalen Allianz "Fränkisches Saaletal" ermöglicht wurde und die Schutz vor Sonne, Regen und Wind bieten. Zeltveranstaltungen und Bewirtung sind damit wetterunabhängig. Die "Freunde der Trimburg" waren auch anderweitig in der Zwangspause tätig. So ist eine Webcam am Burgturm installiert, die das Saaletal von Hammelburg bis Bad Kissingen zeigt. Den Weg zur Webcam finden Interessierte über die Web-Seite der Freunde der Trimburg. Die Bewirtung übernehmen die Vereine. Dieses System hat sich gut eingespielt und bietet den Vereinen die Möglichkeit, etwas Geld für die Vereinskasse zu generieren. Drei Bewirtungstermine - am 29. Mai, am 21. Juli und am 31. Oktober ( der Abschlusstag) - sind noch zu vergeben (Rathaus Elfershausen, Tel.: 09704/311 012 oder per E-Mail unter ziegler@elfershausen.de. Terminiert sind der Muttertag auf der Trimburg am 8. Mai, den der Kindergarten Westheim organisiert, das Jazzfest am 26. Juni, die Theatertage vom 8. bis 10. Juli und vom 14. bis zum 19. Juli, das bunte Saalemusicum-Kindermusical am 15. Juli, die abenteuerliche Knappenschule am 17. Juli, das Weinfest am 7. August, das Musik-Theater am 18. September und die Burgbelebung durch die Trimberger Ritterschaft am 25. September. Für alle Mitglieder der Freunde der Trimburg gilt es den 29. Mai vorzumerken. Ab 11 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung mit einem Weißwurstfrühstück. Anmeldung per E-Mail unter freunde@trimburg.com.