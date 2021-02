Scheiden tut weh, insbesondere auch dann, wenn man durch die Trennung und Scheidung steuerlich zurückgestuft wird in Steuerklasse I oder Steuerklasse II. Für Betroffene stellen sich viele Fragen: Muss ich sofort nach der Trennung die Steuerklasse wechseln? Wem steht der Kinderfreibetrag zu? Kann ich Gerichts- und Anwaltskosten steuerlich absetzen? Kann ich Unterhalt von der Steuer absetzen? Werden Schulden bei der Steuer berücksichtigt? "Trennung ist ein emotionaler und finanzieller Ausnahmezustand. Wir wollen durch unsere fachliche Information zumindest in der Steuerthematik Druck von den Menschen nehmen", sagt ISUV-Kontaktstellenleiter Josef Linsler. Information und Rat zum Thema, Antworten auf individuelle Fragen online am Montag, 8. Februar, um 19 Uhr. Es referiert Alexander Köstlinger, Bereichsleiter Steuerring e.V. Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich: j.linsler@isuv.de. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Infos unter www.isuv.de sek