Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am Samstagmorgen kurz vor 9 Uhr. Sie war auf der B 286 bei Poppenhausen unterwegs, als sie laut Polizei nach rechts ins Bankett geriet. Als Folge verlor die Fahrerin die Kontrolle und kam von der Straße ab. Dabei fuhr sie noch über eine Wiese, schanzte anschließend über einen hohen Erdhügel und kam letztlich mit ihrem Auto in einer dahinterliegenden Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei ihrem Auto geht die Polizei allerdings von einem Totalschaden aus. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch verschiedene Feuerwehren vor Ort. pol