Zum Thema "Ausgangssperre":

Vorab möchte ich betonen, dass ich kein Querdenker oder Verleugner des Coronavirus bin. Aber ich frage mich, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage sich eine demokratisch gewählte Regierung anmaßt, mündigen Bürgern, die inzwischen wissen, wie man sich und andere vor einer derartigen Infektion schützen kann, eine nächtliche Ausgangssperre über Weihnachten aufzuerlegen? Wo liegt der Unterschied, ob ich um 20.30 Uhr von meinem Vater wegfahre oder um 22.30 Uhr? Infektionstechnisch?

Ich kann das absolut nicht verstehen und empfinde das als einen kaum zu ertragenden Übergriff des Staats in meine persönliche Freiheit. Seit 20 Jahren bin ich beruflich selbstständig; gewohnt, eigenständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und auch Steuern zu erwirtschaften. Aber nun bin ich scheinbar nicht mehr mündig genug, eigenverantwortlich so zu leben, dass ich niemanden gefährde? Dieses Gefühl der Willkür, der Fremdbestimmung macht mich mehr und mehr wütend und fassungslos über das, was gerade bei uns, mit uns passiert. Nadja Brey

Kulmbach