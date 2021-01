Auch an diesem Wochenende ist an beliebten Ausflugzielen in ganz Unterfranken mit erhöhtem Besucheraufkommen zu rechnen.

Die Polizei wird daher erneut verstärkt präsent sein, um Verkehrsstörungen zu verhindern und die Einhaltung der Corona-Regeln zu gewährleisten. Um größere Menschenansammlungen und Verkehrsüberlastungen zu vermeiden, bittet die Polizei darum, Ausflüge nach Möglichkeit wohnortnah zu unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.

Am vergangenen Wochenende hatte sich der Ausflugsverkehr insbesondere auf die Rhön und die Hochlagen des Spessarts konzentriert. Folgen des erhöhten Besucherkommens waren teils problematische Verkehrsverhältnisse wie überfüllte Parkplätze sowie zugeparkte Straßen und Rettungswege, was im Einsatzfall verheerende Folgen haben könne.

Die unterfränkische Polizei wird am Wochenende an den Ausflugszielen verstärkt im Einsatz sein und als Ansprechpartner für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Die Dienststellen in besonders stark frequentierten Regionen, wie beispielsweise in Bad Neustadt und Mellrichstadt erhalten dabei auch Unterstützung von Einsatzkräften der Operativen Ergänzungsdienste. Ein Hauptaugenmerk liegt neben der Einhaltung von Verkehrsregeln und Infektionsschutzbestimmungen auch auf die Wahrung des Naturschutzes.

Folgende Tipps hat die Polizei: Besuchen Sie wohnortnahe Ausflugsziele. Schützen Sie die Umwelt und Nerven der Anwohner und parken Sie ausschließlich auf offiziellen und ausgewiesenen Parkplätzen.

Beachten Sie die ausgewiesenen Halteverbote. Halten Sie die Rettungswege frei - im Notfall zählt jede Sekunde. Halten Sie die Wendeplätze für Räumfahrzeuge frei. Die Straßenmeistereien sorgen auch für die freie und sichere Straße zur An- und Abreise. Sorgen Sie sich um Ihre und die Gesundheit anderer und halten Sie Abstand.Die Polizei wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern in Unterfranken ein schönes, erholsames Wochenende und viel Spaß bei der Bewegung an der frischen Luft. Seien Sie bitte rücksichtsvoll. red