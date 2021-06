Das Freilandmuseum veranstaltet in Kooperation mit der Bayerischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservat Rhön am Sonntag, 20. Juni einen Thementag, bei dem Besucher die Vielfalt heimischer und alter Obst-, Gemüse- und Getreidesorten kennenlernen können, teilt das Freilandmuseum in einer Pressemeldung mit. Auf den Feldern, Wiesen und in den Gärten des Freilandmuseums wachsen viele historische Kulturpflanzen, die es zu entdecken lohnt. Welche besonderen "Schätze" die Region sonst noch zu bieten hat, stellen Akteurinnen und Akteure unter dem Motto "Nützliche Vielfalt" vor.

Von Bier bis Rhöntomate

Verschiedene Einrichtungen, Landwirte und Erzeuger präsentieren sich am Sonntag im Gelände des Freilandmuseums. Vom handwerklich gebrauten Bier aus regionalen Rohstoffen über einen alkoholfreien Fruchtsecco aus Obst fränkischer Streuobstwiesen bis hin zur Rhöntomate: Die Region hat eine große Vielfalt zu bieten. Wie diese Vielfalt im Bereich der Landwirtschaft erhalten werden kann, thematisiert um 11 Uhr ein Vortrag des Agraringenieurs Dr. Klaus Fleißner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.

Eine schonende und naturnahe Form der Waldbewirtschaftung ist das Holzrücken mit Pferden. Zwischen 10 und 15 Uhr wird der für sein Können mehrfach ausgezeichnete Holzrücker Jens Nattermann auf der Festwiese gemeinsam mit seinen Kaltblütern "Fino" und "Fina" Vorführungen geben. Am Nachmittag (14 Uhr) findet im Pavillon am Bauerngarten die Lesung "Gärten erzählen" mit dem Flurtheater aus Weimarschmieden statt. Das gesamte Angebot ist online unter https://freilandmuseum-fladungen.de/de/nuetzliche-vielfalt zu finden.

Eine Voranmeldung benötigt man für den Museumsbesuch nicht. Jedoch müssen Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erhoben werden. Diese lassen sich vorab über das Online-Formular auf der Website des Freilandmuseums eintragen. Zusätzliche Parkflächen stehen bei Bedarf am Parkplatz in der Carl-Josef-Sauer-Straße zur Verfügung. red