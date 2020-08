Thema Schwarzstorch

Status Der Schwarzstorch ist in der EU-Vogelschutzrichtlinie eine der europäischen Vogelarten, für deren Schutz besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Schutzprogramm Wie der Leiter des Forstbetriebs Rothenkirchen, Peter Hagemann, erklärte, sei das Brutverhalten von Schwarzstörchen in den letzten drei Jahren in der Region in etwa gleichbleibend. Er begründet dies auch mit dem aufgelegten Horstschutzprogramm, wonach in der Brutzeit (Ende Februar bis September) im Umkreis von 300 Metern um den Horstbaum keine Störungen erfolgen dürfen, also weder forstliche Maßnahmen noch eine Jagdausübung. Die Steuerung der forstlichen Maßnahmen sei daher nicht immer einfach, aber bisher sei diese immer wieder gelungen. Lebensraum Peter Hagemann hofft darauf, dass aufgrund der Klimaveränderung nicht die Bäche austrocknen, denn der Schwarzstorch benötigt Gewässer zur Nahrungssuche.