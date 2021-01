Die Katholische Stadtpfarrei Teuschnitz beschreitet in der Corona-Pandemie neue Wege. Das betrifft auch die Sternsinger-Aktion. Traditionell gehen am Dreikönigstag die Sternsinger am 6. Januar von Haus zu Haus und bringen den Segen zu Familien in die Wohnhäuser. Auch diese Tradition wird wegen der Corona- Pandemie entfallen. Aber es gibt neue Ideen.

Einige Kinder und Jugendliche der Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt Teuschnitz haben den Segen per Video aufgenommen, so dass die Sternsinger digital die Häuser und Wohnungen besuchen. An dem Video, welches auch mit Flöte und Gesang musikalisch umrahmt wird, wirkten mit: Henri Förtsch, Paul und Lena Gratzke, Felix und Philipp Knauer, Maja Langer, Noah Sesselmann. In Teuschnitz und in den meisten Pfarreien in der Region ist es so, dass die Ministranten "Segenspakete" oder "Segenspost" verteilen werden. Das sind Kuverts die einen Segensspruch, einen Aufkleber für die Haustür sowie Stern und Spendentüte enthalten. Der Aufkleber anstelle einer Kreideinschrift an der Tür enthält den lateinischen Segensspruch "Christus Mansionem Benedicat" (CMB), was "Christus segne dieses Haus", heißt. Der Link zum Video: https://youtu.be/Xem0Nju_AB0 eh