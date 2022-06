Eine kurzfristige Vorstandssitzung hatte der Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union (SEN) einberufen. Bei dem Treffen ging es in erster Linie um die Modifizierung einiger Termine, bei denen sich aus organisatorischen Gründen entweder Datum oder Uhrzeit geändert haben. So bieten die Verantwortlichen jetzt beispielsweise einen Bustransfer zum Sommerfest der Bezirks-Senioren-Union an, das am Mittwoch, 13. Juli, am Berghaus Rhön stattfindet. Abfahrt ist um 14 Uhr am Kurstift und einige Minuten später am Bahnhof. Ein Besuch des Gefechtssimulationszentrums der Bundeswehr in Wildflecken steht am Montag, 25. Juli, auf dem Programm. Zum Zielort geht es in Fahrgemeinschaften. Adolf Kreuzpaintner leitet am Mittwoch, 17. August, eine Informationstour über den Truppenübungsplatz. An diesem Tag startet der Bus um 13 Uhr am Kurstift. Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei Hildegard Schöbel-Bossinger (Tel. 09741/932 062) oder Gundula Langeworth (Tel. 0151/ 403 883 52) erforderlich. Bei diesen beiden gibt es weitere Informationen. Schließlich wurde bei der Sitzung noch auf das Sommerfest des SEN-Ortsverbandes Bad Brückenau hingewiesen. Es beginnt am Donnerstag, 1. September, um 16 Uhr in der Aspenmühle. bpr