Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb haben sich gemeinsam vor Ort im Impfzentrum in der Brose-Arena ein Bild vom Beginn der Impfaktion gemacht. Beide legten der Pressemitteilung zufolge großen Wert darauf, dass die telefonische Anmeldung gut organisiert und bürgerfreundlich ausgestaltet wird. Dabei seien wichtige Feststellungen, gemeinsam mit der Sozialstiftung und der Leitung des Impfzentrums, getroffen worden.

Die neue Telefonzentrale wurde direkt im Impfzentrum in der Brose-Arena eingerichtet und hat bereits den Betrieb aufgenommen. Die telefonischen Anmeldungen für das Impfen der über 80-jährigen Personen können täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr, auch an den Wochenenden, unter der Telefonnummer 0951/9423010 erfolgen. Weil es sich bei der Gruppe der über-80-Jährigen um 14 000 Personen handelt, können jedoch größere Warteschleifen entstehen, die aber zügig abgearbeitet werden sollen.

Der Oberbürgermeister bat in diesem Zusammenhang um Geduld: Sollte das telefonische Besetztzeichen hörbar sein, was bei einer Überlast möglich sein könne, sollte das vorhandene Online-Angebot genutzt werden. Die entsprechenden Kontakte findet die Bürgerschaft im Internet unter www.impfzentrum-bamberg.de.

Alle Bürger unter 80 Jahren werden in der Mitteilung dringend gebeten, von Anrufen beim Impfzentrum gegenwärtig abzusehen, um Rücksicht auf die reibungslose Organisation zu nehmen und Überlastungen zu vermeiden. Außerdem gibt es für Fragen - jedoch nicht für Terminvereinbarungen - bei der Stadt Bamberg eine Impfhotline (Telefon 0951/87-2424), die schon am ersten Tage rege in Anspruch genommen worden ist. Zudem hat das Rathaus ein Bürgertelefon (Telefon 0951/87-2525) eingerichtet, das täglich von 9 bis 13 Uhr bis auf weiteres besetzt ist. red