Eigentlich war in Sachen Klärschlamm schon alles in trockenen Tüchern: Gut ein Dutzend Landkreisgemeinden wollten gemeinsam mit den Regionalwerken ihren Klärschlamm in einer Trocknungsanlage aufbereiten und dann zur Verbrennung geben. Ein idealer Standort wurde in Strullendorf neben der bestehenden Kläranlage . Zwei Millionen Euro Förderung vom Bund waren zugesagt. Doch als es um den Verkauf des Grundstücks im Gewerbegebiet ging, sagte der Strullendorfer Gemeinderat plötzlich Nein (Wir berichteten).