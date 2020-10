Bei der Polizei meldete am Mittwoch eine 47-Jährige einen Verkehrsunfall, der sich am selben Tag gegen 14.15 Uhr zugetragen hat. Wie die Frau mitteilte, fuhr sie zur Unfallzeit auf der Oeslauer Straße in Richtung Neustadt. Auf Höhe einer Gaststätte passierte sie eine Baustelle mit Fahrbahnverengung, wobei der Gegenverkehr Wartepflicht hatte. Drei Fahrzeuge des Gegenverkehrs missachteten diese Vorrangregelung, so dass eines der Fahrzeuge in der engen Baustelle den VW Golf der Geschädigten und einem noch weiteren unbekannten Pkw streifte. Am linken Außenspiegel des VW entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden von circa 300 Euro. Die Polizei Neustadt erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09568/94310 zu dem Fahrzeug des Gegenverkehrs in der Baustelle, da dessen Fahrer ohne anzuhalten weiterfuhr. pol