Bereits seit sechs Jahrzehnten besteht im Steinwiesener Gasthof "Grüner Baum" die Stammtischgemeinschaft "Mönchhofclub". Nun wurde auf die vergangenen 60 Jahre zurückgeblickt, wobei neben den Feierlichkeiten auch ein Bierkopf-Kartwettbewerb und ein Gedenkgottesdienst auf dem Programm standen.

Eine besondere Ehrung gab es für das einzig noch lebende Gründungsmitglied Reiner Gems. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

75 000 Liter Bier errechnet

Der Rückblick von Präsident Herbert Wessel verdeutlichte, dass bei dieser Vereinigung nicht nur die Liebe zum Gerstensaft den alleinigen Mittelpunkt darstellt, sondern dass auch zahlreiche andere Aktivitäten im Interesse der Kameradschaft durchgeführt wurden und auch weiterhin organisiert werden. Mit einem Schmunzeln wurde von den Anwesenden eine Hochrechung von Wessel aufgenommen: In den bisher 60 Jahren seien rund 75 000 Liter Mönchhofbier durch die Kehlen der Mitglieder geronnen.

Den Auftakt bildete ein Gottesdienst in der St.-Marienkirche mit dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Am Tag darauf stand ein Bierkopf-Vergleichskampf mit dem Paten vom Feuerwehr-Stammtisch "süffiges Strahlrohr" an. Erfreut waren die Kartler, dass sich in diese Runde auch Stefan Popp, der Vertreter der Kulmbacher Brauerei, mit eingereiht hatte.

Am dritten Tag gesellten sich nach dem obligatorischen Frühschoppen die Frauen zur Jubiläumsgemeinschaft. Einen abschließenden Dank gab es für die Wirtsleute Christa und Friedbert Ring für die immer gute Bewirtung und das stets großzügige Entgegenkommen. hf