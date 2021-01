Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) steht für Gespräche zur Verfügung und bietet am Freitag, 15. Januar, von 13 bis 16 Uhr erneut eine Telefonsprechstunde an. Wer Interesse an einem Gespräch hat, kann sich per Telefon unter Nummer 09521/1536 oder per E-Mail unter buero@steffen-vogel.com anmelden. Vogel ist Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Haßberge/Rhön, der aus dem Landkreis Haßberge und aus einem Teil des Kreises Rhön-Grabfeld gebildet wurde. red