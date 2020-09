Start der Abrissarbeiten auf dem Jägergrundstück

Jetzt haben die Abrissarbeiten an den Gebäuden auf dem ehemaligen Jägergrundstück am Münnerstädter Bahnhof begonnen. Derzeit sind Mitarbeiter der Firma Willi Leinweber dabei, den Asbest zu entfernen. Auf böse Überraschungen seien die Arbeiter noch nicht gestoßen, sagte Arne Bonemeier von der Firma. Bleibt das so, dann sollten die Arbeiten laut Zeitplan am 23. Oktober beendet sein.Dann wären noch zwei Wochen Zeit, das Gelände als provisorischen Parkplatz herzurichten.

Der Schutt der abgebrochenen Gebäude wird erst einmal vor Ort zwischengelagert, bis die Ergebnisse der genommenen Proben vorliegen, sagte 2. Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler), der derzeit die Amtsgeschäfte führt. Entsprechend den Ergebnissen wird das Material dann entsorgt.

Lange hatten sich die Abrissarbeiten verzögert, weshalb Bürgermeister Michael Kastl (CSU) einen provisorischen Ausbau favorisiert. Unmittelbar nach den Herbstferien soll das neue BBZ seine Türen öffnen, dann werden Parkplätze in diesem Bereich dringend gebraucht. Der richtige Ausbau kann dann später erfolgen, möglicherweise in den Sommerferien im nächsten Jahr.

Die leichten Verzögerungen, die es beim Bau des BBZ aufgrund der Corona-Krise gegeben hat, sind der Stadt zugutegekommen. Denn sonst würde das BBZ schon am Dienstag seine Pforten öffnen. Dann wäre das Parkchaos in diesem Bereich vorprogrammiert.

Obwohl der Zeitplan sehr knapp ist, hoffen die Verantwortlichen, dass der provisorische Parkplatz rechtzeitig fertig wird. Eine weitere städtische Fläche steht unmittelbar neben dem Lidl zum Parken bereit.