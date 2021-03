Die SÜC hat jetzt eine neue und äußerst leistungsstarke Elektro-Tankstelle in Betrieb genommen. In der Wassergasse im Süden von Coburg können E-Autos mit einer Leistung von maximal 300 kW aufgeladen werden. Im Gegensatz zu den üblicherweise auf Parkplätzen und an Straßen aufgestellten Ladesäulen haben die Coburger Stadtwerke in der Wassergasse 17 eine Tankstelle mit moderner Infrastruktur geschaffen. "Wir haben uns gedacht, das geht besser", so SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen am Dienstagnachmittag. Die Ladesäule mit den beiden Anschlusskabeln ist großräumig überdacht. Dazu gibt es zwei Automaten für Heiß- und Kaltgetränke sowie für Snacks und Süßes. Getränkebecher und -flaschen nimmt ein eigener Automat zurück. Um während des Aufladens "Ladeweile" zu verhindern, stellt die SÜC an der Station WLAN zur Verfügung. Eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ist Hygiene ein großes Thema: Die Toilette wird nach jeder Benutzung mit UV-C-Licht desinfiziert.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig erklärte, die Ladeinfrastruktur für E-Autos sei in Coburg schon weit fortgeschritten. Privat ist das Coburger Stadtoberhaupt mit einem E-Fahrzeug unterwegs, der Dienstwagen hat ebenfalls keinen Verbrennungsmotor mehr. Wichtig ist für Sauerteig, dass auch der Strom aus regenerativen Quellen stammt - in diesem Fall aus bayerischer Wasserkraft.

WLAN gegen "Ladeweile"

Bezahlt wird an der SÜC-E-Tankstelle sowohl für die Energie wie auch für die Getränke ausschließlich bargeldlos. "Die herkömmlichen und damit weit verbreiteten EC- und Kreditkarten werden akzeptiert", stellt Dietmar Benkert fest. Die speziellen Bezahlkarten für das Stromtanken können ebenfalls an der Hypercharger-Säule benutzt werden, so der Leiter der Hauptabteilung Elektrizität. Durch die Höhe des Daches von mehr als vier Metern und die groß dimensionierten Fahrspuren können auch Kastenwagen mit Anhänger die Station anfahren. "Wir hatten auch schon Lkw an der Station", sagte Benkert.

Die Ladeleistung der neuen SÜC-E-Tankstelle beträgt einmal 300 kW oder zweimal 150 kW. Es passen CCS-Stecker und die Akkumulatoren im Fahrzeug müssen schnellladefähig sein. Mit dieser Leistung ist die Ladestation in der Region führend. Mit den fünf Meter langen Ladekabeln sind die Wagen-Steckdosen gut zu erreichen. Die Ladekabel werden aufgrund der hohen elektrischen Leistung mit Kühlflüssigkeit umspült. Vorbereitungen für eine zweite Hypercharger-Säule sind getroffen, auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert. Ein Leuchtband am Dach der Station und eine Stele machen weithin sichtbar auf die SÜC-E-Mobilität aufmerksam. Insgesamt hat die SÜC rund 150 000 Euro für die Elektro-Tankstelle investiert.Peter Ehrl von der Coburger Firma Kühner setzt beim Automaten für heißen Getränke ebenfalls konsequent auf Nachhaltigkeit. Einerseits kann ein eigenes Gefäß verwendet werden, zum anderen werden Kaffee und Tee in mehrfach verwendbaren und auch völlig recycelbaren Bechern serviert. Motive aus der städtischen Silhouette sind auf dem Becher aufgedruckt. Ein Automat nimmt gebrauchte Becher zurück, der Pfandbetrag wird auf die Karte zurückgebucht.Vom Süd-Kreisel ist die Station über die Dieselstraße und Wassergasse nach knapp 300 Metern erreicht; von der Südzufahrt sind es 350 Meter und von der Einmündung der Uferstraße 100 Meter. Die Strecke vom Klinikum bis zur SÜC-Station beträgt 650 Meter.