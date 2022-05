"Eins, zwei, hooopp", schreit Frank Wunner in die Fabrikstraße − und wieder rücken 15 Meter Baumstamm ein Stück weiter Richtung Senkrechte. Der Pressecker Rathausmanager hatte am Samstagnachmittag das Kommando über zwölf Aktive aus den örtlichen Vereinen, die mit vereinten Kräften den diesjährigen Maibaum Meter um Meter in die Höhe drückten. An vielen Orten in Stadt und Landkreis wurde am Wochenende die Maibaum-Tradition gepflegt.

Handarbeit und Muskelkraft

Teilweise wurden Maschinen eingesetzt, doch in Presseck war alles pure Handarbeit und Muskelkraft, denn wenn die Pressecker "zamhelf‘n", braucht es keine technischen Hilfsmittel.

Mitten unter ihnen stemmte auch Pfarrer Siegfried Welsch den Maibaum mit in die Höhe. Ein Stoßgebet nach oben für den Notfall war nicht notwendig, denn die Mannschaft arbeitete koordiniert, bis der Baumstamm mit den Vereinsabzeichen stabil in der vorgesehenen einbetonierten Eisenkonstruktion verschraubt werden konnte. Dennoch hielten die Zuschauer vorsichtshalber Abstand: Sie drückten sich gegen die umliegenden Hauswände, für den Fall, dass doch etwas schiefgegangen wäre.

Halbes Dorf kam zusammen

Nach getaner Arbeit dankte Jürgen Goller für den Frankenwaldverein den kräftigen Männern für ihre Arbeit. Bürgermeister Christian Ruppert freute sich, dass endlich wieder einmal das halbe Dorf für ein gemeinsames Fest zusammenkommen konnte. Gefeiert wurde mit Kaffee und Kuchen und einem Grillfest im Zelt neben dem Pfarrhaus.

Wie in Presseck genossen es die Beteiligten überall im Landkreis, dass sie nach der Corona-Zwangspause die Tradition wieder aufleben lassen konnten.