Stadtsteinach — Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für ein neues Wohnbaugebiet in Stadtsteinach frei gemacht. Auf einer Fläche von einem Hektar sind neben der Umgehungsstraße hinter dem Rewe-Markt 18 Parzellen geplant. Erschließung, Bebauung und Verkauf übernimmt die Firma Residenz-Immobilien in Kulmbach. Der Stadt bleibt nur die Übernahme der Straßen nach Fertigstellung.

Bis zu drei Geschossen

Die Vorplanung sieht laut Norbert Köhler vom Planer IVS 18 Parzellen zwischen 380 und 500 Quadratmeter und einer Bebauung mit maximal drei Vollgeschossen vor. Drei Stockwerke ("Das sind ja zehn Meter hoch") schienen Stadtrat Wolfgang Heiß (CSU) allerdings recht viel. Aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsflächen wäre dies sowieso auf den relativ kleinen Grundstücken nicht generell möglich, schränkte Projektleiter Jörg Eberlein die Bedenken ein; allerdings wolle man derzeit möglichst viel Wohnraum bei möglichst wenig Grundverbrauch verwirklicht sehen, ergänzte Köhler. Insofern beschreibe die Vorplanung jetzt erst einmal nur die Grenzen. Mit seiner Zustimmung leitete der Stadtrat nun die Änderung des Bebauungsplans ein.

Gerüchte in der Stadt, dass das Heimatmuseum ausgeräumt wird, um darin Ukraine-Flüchtlinge oder Kulmbacher Studenten unterzubringen, sind falsch", wollte Bürgermeister Roland Wolfrum in der Stadtratssitzung ausdrücklich ausgeräumt wissen.

Heimatmuseum wird moderner

Tatsächlich seien derzeit Studenten der Uni Bayreuth im Museum, um die vorhandenen Exponate zu sichten und zu registrieren. Das Museum soll zeitgemäßer gestaltet werden.

Parkplätze im Steinachtal

Ebenso im Gange sind laut Wolfrum derzeit Arbeiten im Steinachtal. Dort werden zwischen der Schneidmühle und der Einfahrt zur ehemaligen Papierfabrik drei Flächen zum Parken für Pkw hergerichtet und neu beschildert.