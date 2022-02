Der Stadtrat hat im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung den Kauf einer gebrauchten Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Münnerstadt bestätigt. Das war nötig, weil das ursprünglich avisierte Fahrzeug nicht zur Verfügung stand und ein anderes Fahrzeug von Ulm nach Münnerstadt kam. Die Mehrkosten betragen lediglich rund 2000 Euro, sagte Bürgermeister Michael Kastl. Auch so liegt das Fahrzeug im vorgegebenen Kostenrahmen.

Die Freiwillige Feuerwehr braucht schon seit geraumer Zeit neue Fahrzeuge, darunter eine Drehleiter. Die Regierung gibt die Fördermittel aber erst frei, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, die Stadt Münnerstadt ein neues Feuerwehrgerätehaus hat, weil das alte in der Zehntscheune den Unfallvorschriften widerspricht.

Die Planungen für das Gerätehaus brauchen ihre Zeit und inzwischen ist die vorhandene Drehleiter nicht mehr einsatzbereit gewesen, weil ein Schaden an der Hinterachse aufgetreten ist und Ersatzteile nicht aufzutreiben sind.

Deshalb hat sich der Stadtrat in der Haushaltsdiskussion entschlossen, 50 000 Euro für eine gebrauchte Drehleiter in den Etat einzustellen. Für so ein Fahrzeug müsse man mit 40 000 bis 60 000 Euro rechnen. Der Plan: Die Münnerstädter Wehr leiht sich zunächst ein Fahrzeug und kauft es, wenn es in Ordnung ist. Vorgesehen war eine Drehleiter der Firma Magirus, erläutert der Bürgermeister. Als die Münnerstädter Wehrleute in Ulm waren, um sich das Fahrzeug anzusehen, stellte sich heraus, dass es nicht zur Verfügung stand. Statt dessen holten sie eine Mercedes-Drehleiter nach Münnerstadt. Das hatte die sehr aufwendige turnusmäßige Inspektion überstanden und wurde inzwischen "auf Herz und Nieren" überprüft. Ein weiterer Vorteil: Die Drehleiter habe das gleiche Fahrerhaus, wie die anderen Fahrzeuge der Wehr, was die Handhabung erleichtert, so Kastl. Das neue gebrauchte Fahrzeug soll so lange eingesetzt werden, bis die neue Drehleiter kommt. Das alte Fahrzeug wurde von den Mitgliedern der Wehr hergerichtet und soll veräußert werden.