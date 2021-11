Nach der Offroadmesse Abenteuer und Allrad, die mit mehr als 350 Ausstellern Besucher aus aller Welt nach Bad Kissingen lockte, dürfen sich nun auch das Reparatur Netzwerk im Mittelahrtal sowie der Förderverein krebskranker Kinder Hambach über jeweils 2000 Euro Spenden freuen. Das Geld kommt von der Charity-Aktion "Abenteuer und Allrad Herzenssache".

"Wir freuen uns, gerade in diesen für uns alle so schwierigen Zeiten gemeinnützige Organisationen und soziale Projekte auf diese Weise unterstützen zu können", so Marion Ripberger, Geschäftsführerin der pro-log GmbH, die seit über 20 Jahren für die Ausrichtung der Abenteuer und Allrad verantwortlich zeichnet.

Mitte Juli reißt die Flut im Ahrtal fast 500 Gebäude mit sich, darunter knapp 200 Wohnhäuser. Geschäfte, Hotels, Fabriken und Werkstätten werden vom Wasser zerstört. Von den 4200 Gebäuden entlang der Ahr wurden geschätzt mehr als 3000 beschädigt. Das sind über 70 Prozent aller Gebäude. Seit dieser verheerenden Flutkatastrophe legt das "Reparatur Netzwerk" im Mittelahrtal den Fokus darauf, den dortigen, vom Schicksal gebeutelten Menschen zu helfen.

Der Förderverein krebskranker Kinder Hambach greift vorwiegend Familien mit schwerkranken Kindern bei speziellen Anschaffungen und Therapien finanziell unter die Arme. Der Förderverein krebskranker Kinder Hambach wurde bereits 1997 gegründet und sämtliche Mitglieder des Vereins sind ehrenamtlich tätig.

Die Charity-Aktion "Abenteuer und Allrad Herzenssache" wurde 2018 ins Leben berufen mit der Zielsetzung, Projekten und Hilfsorganisationen entsprechende Spendengelder zuteilwerden zu lassen. red