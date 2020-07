Spende nach Ausverkauf wegen Festabsage

Der corona-bedingte Ausfall des Annafestes füllt die Tierheimkasse auf: Durch den Ausverkauf von "Freddy's Bar" (Kühlschränke, Einrichtung, Deko etc.) kamen nach Abzug der Pacht und Brotzeiten für die Arbeiter 470 Euro zusammen. Freddy Winkler rundete die Summe auf und übergab 500 Euro an die Tierheim-Vorsitzende Marianne Wende. Alle im Tierheim freuen sich über den Geldregen in Corona-Zeiten. red