Spende für Feuerwehr

Der Freundeskreis der früheren Eberner Panzergrenadiere 101/103 und die Kameradschaft des ehemaligen Panzeraufklärungsbataillons 12 haben jeweils 200 Euro an die Feuerwehr Ebern gespendet.

Das Geld übergaben die beiden Vereinsvorsitzenden Wolfgang Hagedorn und Reiner Dehler an den Kommandanten der Feuerwehr, David Pfeufer, und an den Feuerwehrvereinsvorsitzenden Anton Gerstenkorn, wie die Kameradschaften mitteilten. Die Spende war ein Dankeschön für einen Einsatz für die zwei Kameradschaften.

Mitte Juni überschwemmte ein heftiger Gewitterregen in der ehemaligen Eberner Kaserne das Gebäude der einstigen ersten Kompanie der Panzergrenadiere. Im Keller des Hauses befindet sich das Traditionsmuseum der zwei Kameradschaften. Innerhalb kürzester Zeit standen die Gänge des Traditionsmuseums und die Traditionsräume teilweise über einen halben Meter unter Wasser, das der Kanal unter dem Gebäude nach oben drückte. Die Feuerwehr Ebern war rasch vor Ort, obwohl sie auch zu anderen Einsätzen gerufen wurde, und pumpte das Wasser ab. So wurden größere Schäden an den Räumen vermieden. red