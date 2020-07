Sommerferienprogramm des Landkreises

Trotz der Beschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie hält die Umweltstation Weismain für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien einige spannende Aktionen parat. Alternativ zur Ferienwoche auf dem Bauernhof in Kösten und die Abenteuerfreizeit am Kordigast, die wegen der Corona-bedingten Hygiene-Richtlinien entfallen müssen, bietet die Umweltstation am Montag, 27. Juli, eine Fahrradtour zum Mainzusammenfluss nahe Kulmbach und am Dienstag, 28. Juli, eine nach Kronach an. Treffpunkt für beide Touren ist jeweils um 9 Uhr am Meranier-Gymnasium, Eingang Kronacher Straße. Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab zehn Jahren, die mit dem Rad eine Strecke von etwa 60 Kilometern meistern können. Eine Wanderung durchs Bärental steht am Montag, 10. August, auf dem Programm, am Dienstag, 11. August, eine Wanderung zum Abenteuerspielplatz am Kordigast. Treffpunkt für beide Touren ist die Umweltstation Weismain. Teilnehmen können dabei Kinder ab acht Jahren.

Weitere Veranstaltungen können dem Jahresprogramm der Umweltstation entnommen werden. Eine Teilnahme zu den Veranstaltungen ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der Umweltstation Weismain unter der Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de möglich. red