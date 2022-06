Hoher Leistungsstandard ist ein Selbstanspruch der Freiwilligen Feuerwehr Rothhausen. So fanden sich zuletzt wieder zwölf Wehrleute - darunter drei Frauen - am Übungsplatz an der Lauer ein, um das Feuerwehrleistungsabzeichen zu absolvieren. Zwei Gruppen hatten sich in den Wochen davor entsprechend vorbereitet und am Ende haben alle Teilnehmer die Prüfung bestanden.

Beim großen Test wurden die Grundlagen für den Löschangriff mit drei Strahlrohren, das Setzen einer Saugleitung, Erste-Hilfe-Maßnahmen und Gerätekunde, Vorführung von Knoten und Stiche, Wissen zum Gefahrgut und ein Fragebogen zur Feuerwehr abverlangt.

Beide Gruppen hatten jeweils zwei Fehlerpunkte (erlaubt sind 40) und Bestzeiten von 178 sowie 167 Sekunden (bei erlaubten 240 Sekunden).

Die einzelnen Leistungsklassen in der Übersicht: Das Abzeichen in Bronze bekamen Leonard Terwart und Felix Hasenkopf, Gold ging an Felix Fuchs, Yannick Grünewald und Maximilian Gock.

Gold-Blau bekam Fabian Wiener, Gold-Grün erhielten Marina Hümpfner, und Rebekka Englert und Gold-Rot ging an die Teilnehmer Volker Mauer, Jochen Hümpfner und Dominik Englert. mel