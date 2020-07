So kommt der Honig ins Glas

Am Dienstag, 21. Juli, um 18 Uhr findet das Monatstreffen der Transitiongruppe "Bienenfreu(n)de" zum Thema Honigverarbeitung statt. Im ersten Schritt wird die Wabe entdeckelt, um den Honig freizulegen, der reif unter einer Wachsschicht ruht. Sodann werden die Waben in einer Trommel geschleudert und in einen großen Honigtopf abgefüllt. Von dort wird der goldene Ertrag direkt ins Glas abgefüllt und etikettiert. Vor Ort am Obstmarkt 10 ist eine begrenzte Anzahl an Teilnehmenden unter den üblichen Hygienemaßnahmen (bitte Einmalhandschuhe mitbringen) zugelassen. Alle weiteren Interessierten können die Veranstaltung online verfolgen. Zwingende Anmeldung für die Vor-Ort-Veranstaltung am Obstmarkt 10 unter der Rufnummer 0951/3094539 oder E-Mail: hallo@bienen-leben-in-bamberg.de. Der Livestream kann ohne Anmeldung auf der Plattform Meet Jitsi unter https://meet.jit.si/bienenfreunde-stammtisch verfolgt werden. Bitte für PC den Browser Chrome bzw. für Mobilgeräte die App Jitsi Meet installieren. Die Treffen an jedem dritten Dienstag im Monat finden ab September wieder ohne Anmeldung vor Ort an der Bienen-Infowabe statt. red