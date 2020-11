Am kommenden Dienstag, 10. November, tritt der Finanzsenat des Bamberger Stadtrates um 14.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist die geplante Umwandlung des städtischen Schlacht- und Viehhofes Bamberg in eine GmbH.

Um 16 Uhr tagt am Mittwoch, 11. November, der Bau- und Werksenat. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurden auch hier nur unbedingt notwendige Punkte auf die Tagesordnung genommen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Unter anderem wird über das Bebauungsplanverfahren Nr. 201 D (Gebiet nördlich der Rheinstraße und südlich der B 26) sowie über die sanierungsbedürftigen und vom Verfall bedrohten Einzeldenkmäler im Weltkulturerbe beraten.

Kita-Offensive ist Thema

Schließlich tagt der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag, 12. November, ebenfalls um 16 Uhr im Hegelsaal der Konzerthalle. Die Räte befassen sich mit der Kinderbetreuung in Zeiten von Corona, der Kita-Offensive sowie der Anpassung der Richtlinien für die Vollzeitpflege.

Der Einlass in den Hegelsaal findet am Dienstag ab 14 Uhr und an den anderen Tagen ab 15.30 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie kommt es weiterhin zu Beschränkungen der Besucherzahlen.

Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red