Einen besonderen Service bieten die elf Seniorenzentren der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) (Seniotel) an. Angehörige, die ihre Liebsten im Seniorenzentrum besuchen möchten, werden direkt vor Ort mit einem Schnelltest auf eine Corona-Infektion getestet. In maximal 20 Minuten soll das Ergebnis feststehen.

Die Besucher müssen sich vorab nicht selbst um einen Corona-Test kümmern. Sie werden direkt am Besuchstermin im Seniorenzentrum getestet. Dies gilt auch für Besuche an Weihnachten und an den Feiertagen, hieß es in der Mitteilung der GKG weiter.

Der Ablauf ist wie folgt: Der Besucher vereinbart telefonisch einen Besuchstermin im Seniorenzentrum. Am Termin misst das Pflegepersonal die Temperatur des Besuchers, er erhält eine Einweisung in die Hygienevorschriften und eine FFP2-Maske. Im Anschluss erfolgt der Antigen PoC-Abstrich, der sogenannte Schnelltest. Ist dieser negativ, darf der Besucher seinen Angehörigen für maximal eine Stunde besuchen.

Den Service eines Schnelltestes direkt vor Ort bieten die Seniorenzentren in Scheßlitz, St. Kilian und St. Elisabeth, in Gundelsheim, Lichteneiche, Baunach, Stegaurach, Burgebrach, Walsdorf, Ebrach, Buttenheim und Adelsdorf an. red