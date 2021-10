Im Pflegezentrum Theresienstift in Bad Kissingen und im Seniorenhaus Kramerswiesen in Oerlenbach, zwei Einrichtungen des Diakonischen Werkes Schweinfurt, haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner zum Start in den Oktober selbst bekocht. Selbstverständlich haben die Mitarbeitenden der beiden Häuser sowohl bei der Planung und Vorbereitung als auch bei der Durchführung tatkräftig unterstützt.

Es wurde gemeinsam geschnippelt, geschält und gekocht und zum Abschluss ein leckeres Mahl genossen, das allen Beteiligten ausgezeichnet geschmeckt hat.

Aus dem Theresienstift berichtet Einrichtungsleiterin Simone Kiefl, dass zusätzlich zum Nachtisch am Vortrag auch noch Kuchen selbst gebacken wurde.

Und die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Pflegeeinrichtungen waren sich am Ende des gemeinsamen Mittagessens alle einig in ihrem Urteil: "Hausgemacht ist immer besser!" red