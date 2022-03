Im Rahmen einer Kommandantendienstbesprechung des Marktes Oberthulba wurde der ehemalige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hetzlos verabschiedet.

Bürgermeister Mario Götz bedankte sich bei Christian Eisenhauer für den Einsatz und das Engagement besonders im Bereich der Nachwuchsarbeit und Ausbildung von jungen Menschen für den Feuerwehrdienst. Christian Eisenhauer hat das Amt des 1. Kommandanten in der Freiwilligen Feuerwehr Hetzlos sechs Jahre ausgeübt. Am 4. März 2005 trat er in die Freiwillige Feuerwehr Hetzlos ein und absolvierte die Leistungsprüfung Stufe 1 und 2. Danach folgten 2007 und 2008 die Lehrgänge Grundausbildung zum "Truppmann" beziehungsweise "Ausbildungsdienst in der Feuerwehr". Nach einer Weiterbildung 2005 wurde er als Maschinist eingesetzt. Am 6. März 2015 wählten ihn die aktiven Feuerwehrkameraden zum 1. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Hetzlos. Während dieser Tätigkeit absolvierte er an der Landesfeuerwehrschule mit Erfolg die Lehrgänge "Gruppenführer" und "Leiter einer Feuerwehr". Als Zeichen der Anerkennung überreichte Bürgermeister Mario Götz ein Präsent. Johannes Pfennig wurde im Juli 2021 als Nachfolger zum 1. Kommandanten gewählt. red