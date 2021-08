Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 16.20 Uhr gekommen, als eine 79-jährige Frau mit ihrem E-Bike die Heeresstraße entlangfuhr. Am Ortsausgang von Dittelbrunn quert die Heeresstraße die dortige Kreisstraße nach Hambach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die Fahrradfahrerin laut Polizei, ohne ihre Geschwindigkeit zu verringern, von der untergeordneten Heeresstraße in die Kreisstraße zwischen Dittelbrunn und Hambach. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 41-Jährigen, die von Hambach in Richtung Dittelbrunn unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Fahrradfahrerin über den Pkw und prallte auf der Fahrbahn auf. Ein entgegenkommender Linienbus wurde durch Trümmerteile noch beschädigt. Nachdem sich die Fahrradfahrerin lebensbedrohliche Verletzungen zuzog, wurde die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in den Fall eingebunden. Zudem unterstützt ein Unfallsachverständiger die Beamten. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zwischen Dittelbrunn und Hambach gesperrt. pol