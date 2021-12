Können sich zehnjährige Jungen und Mädchen für den Schießsport begeistern? Der Schützenverein Grub am Forst gewährte Kindern aus den vierten Klassen einen umfassenden Einblick in den Schießsport.

Da der differenzierte Sportunterricht der beiden vierten Klassen der Grundschule Grub am Forst wegen Corona und Baumaßnahmen derzeit ausfällt, sprang in diese Lücke der benachbarte Schützenverein in Grub am Forst und sagte: "Dann kommt einfach zu uns!"

Schulleitung und Elternbeirat stimmten zu und so stand Sportschießen an zwei Mittwochnachmittagen auf dem Programm der Kinder. Mit Unterstützung des Schützengaus Oberfranken Nord und des Bezirks Oberfranken gelang es, die 2019 auf den modernsten Stand gebrachte Schießanlage in Grub am Forst kindgerecht auf Lichtpunktanlagen einzustellen. Für diese Technik gibt es keine waffenrechtliche Altersbeschränkung; sie dient dem Heranführen an den Schießsport im Alter von sechs bis elf Jahren. Es gibt jedoch auch hier Wettbewerbe für die Jüngsten.

So war es möglich, in einer Gruppe mit sieben Kindern verschiedene Laserschießtechniken im Wechsel auszuprobieren. Die restliche Gruppe erfuhr, dass dieser Sport noch sehr viel mehr zu bieten hat. So absolvierten sie Übungen aus der Life-Kinetik, Lockerungsgymnastik, Konzentrationsübungen und Koordinationsschulung. Die Lehrinhalte waren altersgerecht in viel Spiel und Spaß verpackt.

In der Schießhalle durften die Kinder an der Laserpistole, am Lasergewehr und am Laserbiathlongewehr ihre Treffsicherheit ausprobieren. "Mit Feuereifer waren sie dabei", schwärmte die Übungsleiterin Barbara Florschütz.

Das Angebot beim Schützenverein war an die Corona-Pandemie angepasst. Ein Hygienekonzept wurde erstellt, und es wurde auf möglichst wenig Kontaktpersonen geachtet. Die Übungen wurden darauf abgestimmt, kontaktfrei zu sein und trotzdem Spaß zu machen. des