Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause durfte auch der Jugendworkshop "Schauspielkids" im Rahmen der Sommerkunstwochen wieder stattfinden. "Wir hatten wieder richtig Lust darauf. Es war nur ein Jahr Pause, fühlte sich aber an wie drei", sagte Cosima Asen, die erneut gemeinsam mit Frank Walther den Workshop leitete.

Besonders beeindruckt zeigte sie sich vom Ideenreichtum und der Disziplin der Gruppe. "Von den sechs Workshoptagen hatten wir einen zum Kennenlernen, an den weiteren haben die Jugendlichen durchweg gearbeitet." Aus Gruppenarbeiten, in denen die Teilnehmer selbst Szenen und Texte entwickelten, ist am Ende "Franky's Mittwochsshow" entstanden, die in der Oberen Schule zur Aufführung kam.

Die Jugendlichen waren erfinderisch und präsentierten den "Family Muter", der auf Knopfdruck Streitereien in der Familie stumm schaltet, den "ultimativen Essensmaker 3D", der auf Knopfdruck Nahrungsmittel ausspuckt, und schließlich die "Leinwand der Träume" für Corona-konformes Reisen. Als nächster Programmpunkt wurde eine Bank für ihre Sicherheitssysteme ausgezeichnet, die noch nie überfallen wurde - bis zu diesem Augenblick. In der "Speed Cooking Show" von ‚Adelhaid Mayer' traten die beiden Teams "Koch Bros" und "Käsereiben" gegeneinander an, wobei sie sich mit gewöhnungsbedürftigen Zutaten wie Ententeichwasser aus Norwegen oder Socken mit Aroma überboten und die Lachmuskeln der Zuschauer strapazierten. Den Abschluss machte eine "Youtube-Schminkanleitung" für den Alltag, wobei das Make-up am Ende alles andere als natürlich daherkam. "Es war eine sehr fruchtbare Arbeit mit euch, einfach großartig", lobte Cosima Asen das Engagement der Jugendlichen.