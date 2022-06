"Am Pfingstmontag werden wir den letzten Gottesdienst feiern. Dann wird unsere Dreifaltigkeitskirche auch innen renoviert und bleibt einige Zeit geschlossen", teilte Pfarrer Siegfried Welsch vor dem Konzert mit, das "Heiner Beyer & Friends" zugunsten der Kirchenrenovierung gaben. Zwischenzeitlich werden dann auch die evangelischen Gottesdienste in der katholischen Kirche stattfinden. Das sei bereits abgesprochen und organisiert, sagte Welsch, der auch durch das Programm führte.

Heiner Beyer, kirchliche und weltliche musikalische Institution aus Untersteinach und weit darüber hinaus, schart immer wieder gute Amateurmusiker ("Freunde") in verschiedenen Besetzungen um sich, um Konzerte zu geben. Vor allem in Kirchen, aber auch bei weltlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel mit dem Streitauer Chor. In Presseck waren dies Reiner Mengele (Oboe), Martina Schubert (Geige und Trompete) sowie Walter Steiner (Geige und Bratsche). Zu hören waren verschiedene Stücke aus Vorbarock bis zu neuen Choralbearbeitungen. Darunter auch auf der Orgel von Johann Sebastian Bach e-moll-Präludium und Fuge sowie die großartige Dorische Toccata und Fuge, wobei die Fuge von allen Instrumentalisten gespielt wurde - eine neue Hörerfahrung. klk