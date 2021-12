Ab sofort gibt es in Stangenroth ein Corona Testzentrum. Die Testzentrum-Hammelburg-GbR-Außenstelle Stangenroth hat im Birkenweg 3 in Stangenroth, neben der Rhönfesthalle, ein Testzentrum eingerichtet. Hier können sich an sieben Tagen in der Woche Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab zwei Jahren kostenlos einem PoC-Antigen-Schnelltest unterziehen, wie die GbR selbst mitteilt. Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 8.30 bis 10.30 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Die Termine sind unter www.schnelltest-stangenroth.de buchbar.

Insgesamt fünf Testzentren in Hammelburg, Westheim, Würzburg, Münnerstadt und Ostheim betreibt die Testzentrum Hammelburg GbR bislang schon, berichtet Standortleiter Daniel Michel. Die Vorteile des Konzepts sieht er in einem reibungslosen Ablauf ohne lange Wartezeiten. Aus diesem Grund sei aber eine Terminbuchung vorab wichtig.

Bei dem Testzentrum in Stangenroth handelt es sich um eine Drive-In-Station, was bedeutet, dass man im Auto getestet werden kann. "Insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit ist dies sehr komfortabel", sagt Daniel Michel. Doch auch Fußgänger können die kostenlose Testmöglichkeit nutzen.

Helfer gesucht

Ein Team aus rund zehn Personen unterstütze aktuell die Testzentrum Hammelburg GbR-Außenstelle Stangenroth. Dennoch ist Daniel Michel weiterhin auf der Suche nach Personal, um die Öffnungszeiten dauerhaft gewährleisten zu können. Dabei würden sowohl medizinisches Personal für die Testungen, als auch Personal ohne medizinische Vorkenntnisse für den Empfang und die Abwicklung benötigt. red