LKR Forchheim vor 13 Stunden

Finanzausgleich

Schlüsselzuweisungen werden weniger wegen positiver wirtschaftlicher Entwicklung

Im nächsten Jahr fließen rund 36 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen in den Landkreis Forchheim. An die Kommunen werden 18 824 344 Euro verteilt, der Landkreis selbst erhält 17 094 988 Euro. Dies t...