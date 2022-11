Im Bereich der Coburger Straße in Münnerstadt lagen Schäden an den Schachtabdeckungen vor, die vor wenigen Wochen von einer Fachfirma beseitigt wurden. Darüber informierte Bürgermeister Michael Kastl (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Sie seien teilweise schief gewesen und haben geklappert.

Nachdem auch auf der Fahrbahn der Staatsstraße Schadstellen vorhanden sind, hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld Kontakt mit dem Staatlichen Bauamt Schweinfurt aufgenommen, um anzuregen, dass die Fahrbahnschäden gemeinsam mit der Sanierung der Schachtabdeckungen behoben werden.

Keine punktuelle Sanierung

Vom Staatlichen Bauamt bekam die Stadt die Antwort, dass eine punktuelle Sanierung nicht den gewünschten Erfolg zeigen würde. Vielmehr beabsichtige die Behörde, die Coburger Straße in den kommenden Jahren mit einem kompletten Deckenbau zu sanieren. Da sich in der Coburger Straße Ver- und Entsorgungsleitungen befinden, will die Stadt Münnerstadt nun vorab untersuchen, ob eventuelle Sanierungsarbeiten gleichzeitig mit dem Deckenbau durch das Staatliche Bauamt ausgeführt werden könnten.

Michael Kastl betonte, dass es sich bei dem Vorhaben um eine Deckensanierung und nicht um einen Vollausbau handele.

Der Stadtrat nahm davon Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die erforderlichen Finanzmittel für die Untersuchung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Coburger Straße in den Haushalt einzuplanen.