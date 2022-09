Münnerstadt vor 15 Minuten

Treffen

Saisonabschluss der GTI

Am Sonntag, 2. Oktober, findet in Münnerstadt der Saisonabschluss der GTI-Freunde statt. Von 10 bis 17 Uhr werden erneut zahlreiche Gäste mit ihren GTI in der Altstadt erwartet. Veranstalter sind...