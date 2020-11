Die Sängergruppe Haßberge weist darauf hin, dass die für Samstag, 14. November, anberaumte Sängergruppentagung in Eltmann nicht wie geplant stattfinden kann. Die Corona-Lage wird als Grund für die Absage der Veranstaltung angegeben.

Die Sängergruppe geht ferner davon aus, dass aufgrund der aktuellen Situation sicherlich alle kulturellen Veranstaltungen der Chorvereine entfallen müssen. "In diesen Wochen vor Weihnachten hätten sich viele Chöre auf die Weihnachtskonzerte vorbereitet, was leider nicht möglich sein wird", bedauert Werner Geisel (Limbach), der Vorsitzende der Sängergruppe Haßberge. Nach seiner Darstellung will der Vorstand der Sängergruppe im Frühjahr 2021 eine außerordentliche Vertreterversammlung der Chorvereine als Informationsveranstaltung einberufen. Termin und Veranstaltungsort werden rechtzeitig den Mitgliedschören mitgeteilt.

Die Sängergruppe Haßberge ist die Dachorganisation für die Gesangvereine im Landkreis Haßberge. Die meisten Vereine im Landkreis gehören der Sängergruppe Haßberge an. red