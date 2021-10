Die Staatsbad Philharmonie Kissingen spielt am Samstag, 30. Oktober, ein Konzert unter dem Titel "Russische Romantik im Salon". Unter dem Dirigat von Cord Garben stehen Werke von Michail Iwanowitsch Glinka und Pjotr Iljitsch Tschaikowski auf dem Programm. Der Cellist Indrek Leivategija (im Bild) ist als Solist zu Gast. Das Konzert findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Das Konzert ist eine weiterführende Hommage an die Klangkultur der Wiener Symphoniker, die nachhaltig die Besonderheiten der Kissinger Klang- Ästhetik geprägt hat. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 80 48-4 44 oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Zudem können sich Interessierte Tickets online unter www.badkissingen.de/events kaufen und diese an der Tourist-Information abholen. Foto: Kaupo Kikkas