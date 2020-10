Die Stadtratsfraktion und der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen sowie die Ökofest-Initiative laden zu einer Fahrradtour "Rund um unseren Wald" ein. Gestartet wird am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr auf dem SC-Nord-Parkplatz, Gleiwitzer Straße 16. Heike Grumann, Revierförsterin im staatlichen Forstamt Erlangen, wird die mindestens zweistündige Tour leiten. Es werden die städtischen Aufforstungsflächen aufgesucht. Jägerin Isabell Watzulik und Landtagsabgeordneter Christian Zwanziger haben ihre Teilnahme zugesagt und werden sich ihren Aufgabengebieten entsprechend einbringen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist es vorteilhaft, sich bis spätestens Samstag, 10 Uhr, per E-Mail an retta.mueller-schimmel@herzovision.de oder telefonisch (09132/4229) anzumelden. Der Ausflug fällt noch in die Aktion Stadtradeln und wird diese unterstützen. Für Getränke, Verpflegung und Maske muss selbst gesorgt werden. Die Mitnahme einer Maske ist verpflichtend für diesen vom Gesundheitsamt genehmigten Ausflug. red