Neudrossenfeld vor 16 Stunden

Rollerfahrer müssen draußenbleiben

Die Frage, wer die Skateranlage in Neudrossenfeld nutzen darf, beschäftigte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Ein runder Tisch soll nun für Klarheit sorgen. 1,85 Millionen Euro werden in die Sanierung der Straßen und in die Ertüchtigung der Kanäle gesteckt.