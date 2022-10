Die Stadt Meiningen sollte 2020 Ausrichter des Wandertags sein, jedoch machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Nun bekommt Meiningen eine zweite Chance.

Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall übergab den Staffelstab an den Meininger Bürgermeister Fabian Giesder. Bad Bocklet war der Ausrichter des diesjährigen Rhöner Wandertags gewesen. Die auf drei Tage ausgedehnte Veranstaltung lockte viele Wanderbegeisterte in die Rhön.

"Auch wenn die Absage des Wandertags 2020 bedauerlich war, so freuen wir uns ihn wieder aufleben lassen zu dürfen" - so Fabian Giesder. Ein Termin für den 13. Rhöner Wandertag steht mit dem 2. September 2023 bereits fest. Das Pro-gramm, lehnt sich an jenes an, das bereits für 2020 geplant war. "Wir möchten unsere zweite Chance nutzen und noch einen draufsetzen" ergänzt Herr Giesder.

Der Staffelstab ist eine Art Wanderpokal. Dieses Unikat wurde von einem Rhöner Holz-schnitzer angefertigt. Auf dessen Spitze thront eine Eule als Symbol für den Schutz der Natur und wir mit dem Schriftzug "Rhön" gekrönt. Frühere Ausrichter des Rhöner Wandertags sind auf dem Stab verewigt.

Der Rhöner Wandertag findet seit mehr als zwölf Jahren statt. Seither hat er sich als Wanderevent in der Region etabliert, an dem jährlich mehrere Tausend Wanderfreunde aus ganz Deutschland teilnehmen.

Ins Leben gerufen haben den Rhöner Wandertag die Landräte der fünf Rhön-Landkreise red