Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt (AELF) möchte im Rahmen des Regionaltisches die regionale Wertschöpfung in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld stärken und regionale Erzeuger und Verarbeiter, Händler sowie Verantwortliche für den Lebensmitteleinkauf in Großküchen über die Online-Plattform Regio-Verpflegung regio-verpflegung.bayern informieren.

Wer auf der Suche nach regionalen und bioregionalen Produkten in seiner Nähe ist oder seine Produkte regional vermarkten will und nicht weiß, wie er das anpacken soll, dem bietet das Online-Seminar zum Portal Regio-Verpflegung eine gute Möglichkeit, regionale Partner in der Gemeinschaftsverpflegung zu finden.

Im Online-Seminar wird Interessierten anschaulich gezeigt, welche Funktionen die Plattform Regio-Verpflegung bietet. Es wird thematisiert, wie in wenigen Schritten ein eigenes Betriebsprofil auf Regio-Verpflegung erstellt werden kann.

Termin: Donnerstag, 20. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr oder von 19 bis 20.30 Uhr jeweils als Online-Veranstaltung. Anmeldungen per E-Mail bei Jana Wagenländer, AELF Bad Neustadt, Email: jana.wagenlaender@aelf-ns.bayern.de oder auf der Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt. red