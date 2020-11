Am Samstagmorgen hat sich kurz nach der Autobahnanschlussstelle Weidensees in Fahrtrichtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-Jähriger aus dem Raum Erfurt fuhr mit seinem Ford Focus auf der linken Spur. Als er mit hoher Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Audi aus Nürnberg rechts überholen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts über die Fahrbahn. Es wurden 20 Meter der rechten Schutzplanke regelrecht niedergemäht, bis der Ford auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Die überholte Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es noch zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf der linken Spur kam. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Autobahn in Richtung Berlin musste für die Unfallaufnahme einige Zeit gesperrt werden, da sich das Trümmerfeld über alle Fahrspuren erstreckte. Zwischenzeitlich bildete sich ein mehrerer Kilometer langer Stau.