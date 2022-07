Im Rahmen des Programms Energiecoaching_Plus 2021/22 der Regierung von Unterfranken, das durch die EVF - Energievision Franken GmbH durchgeführt wird, fand eine Begehung des Rathauses in Maßbach statt. Die Energiecoaches Frank Hoffmann und Valeska Schönlau machten sich unter Anleitung der Geschäftsleitung Frank Mauer und Sabine Röder (Liegenschaftsverwaltung) ein Bild vom energetischen Zustand des Gebäudes, der Beleuchtung und der Heizungsanlage.

Wie gut sind die Dächer oder die Dachböden gedämmt? Wie alt sind die Fenster und in welchem Zustand befindet sich die Heizungsanlage? Mit diesen und weiteren Fragestellungen sowie den vor Ort gesammelten Eindrücken wird das Gebäude anschließend von den Energiecoaches der EVF-Energievision Franken GmbH energetisch bewertet.

In Form eines Berichts erhält die Gemeinde Maßbach einen Überblick über den Ist-Zustand des Gebäudes mit Hinweisen zu den energetischen Schwachstellen. Die Energiecoaches geben zudem konkrete Empfehlungen zu sinnvollen Sanierungsmaßnahmen, zeigen auf, welche Fördermöglichkeiten es hierfür derzeit gibt und wie der Energieverbrauch bereits durch kleinere Sofortmaßnahmen verringert werden kann.

Damit hat die Gemeinde eine wichtige Grundlage für zukünftig anstehende Entscheidungen über die Sanierung der Gebäude erhalten.

Kostenlose Unterstützung

Der Markt Maßbach ist Teilnehmer am Programm Energiecoaching_Plus 2021/22 der Regierung von Unterfranken. Bei diesem bayernweit durchgeführten Förderprogramm handelt es sich um eine Initialberatung für Kommunen in den Bereichen Erneuerbare Energien sowie rationeller Umgang mit Energie und Klimaschutz. Die teilnehmenden Gemeinden werden dabei von den Energiecoaches des Fachbüros EVF - Energievision Franken GmbH beraten und unterstützt. Die Teilnahme am Programm ist dank einer 100-prozentigen Förderung durch die Regierung von Unterfranken für die Gemeinde völlig kostenlos. red