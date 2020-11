Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen bietet von Donnerstag, 19. August, bis Freitag, 27. August, die Radwandertage "Mecklenburgische Seenplatte" an. Die Ziele der sieben Radtouren sind unter anderem die Seen Kummerower-, Malchiner-, Müritz-, Kölpin- und Fleesensee. Die Übernachtungen sind in Salem, im Ferienland Salem und in Waren vorgesehen. Der organisatorische Ablauf sieht folgendes vor: Die Fahrräder werden mit einem Fahrradanhänger zum Standort gebracht. Die Teilnehmer reisen mit der Bahn an. Vom Standort Salem gibt es drei geführte Touren. Der Hotelwechsel wird in Form einer Radtour durchgeführt. Von Waren aus werden wieder drei Touren angeboten. Die Tour ist sowohl für E-Bike als auch für konventionelle Trekkingräder geeignet. Die Tagestouren liegen zwischen 45 und 75 Kilometern. Es besteht Helmpflicht. Anmeldungen zu den Touren nimmt so bald wie möglich Wanderführer Manfred Egert, Tel.: 0172/170 92 82, E-Mail: Manfred.Egert@kabelmail.de entgegen. sek