Radtour führt zum Nassanger

Kreis Lichtenfels - Die Radtour der Kultur-Initiative Bad Staffelstein (KIS) zur Führung am Klosterdorf Trieb und im Nassanger findet nicht am 6. August statt, wie irrtümlicherweise berichtet, sondern am Samstag, 8. August.

Heimatpfleger zeigt Kirche

Treffpunkte für die Radler sind um 12.30 Uhr an der Alten Darre am Stadtturm in Bad Staffelstein und um 13 Uhr an der Touristinformation am Marktplatz in Lichtenfels. Informationen zur Tour und zum Streckenverlauf erteilt Armin Lieb unter der Telefonnummer 09573/1360. Er nimmt auch die Anmeldungen entgegen.

Lieb weist darauf hin, dass auch während der Tour die durch die Corona-Pandemie vorgegebenen Abstandsregelung und Hygienebestimmungen einzuhalten sind. Führungsbeginn mit Bezirksheimatpfleger Professor Dr. Günter Dippold ist um 14 Uhr an der Kirche in Trieb. red