Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Fahrrad den Babenberger Ring. Ein 69-jähriger VW-Golf-Fahrer übersah sie beim Abbiegen von der Würzburger Straße in den Babenberger Ring. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bamberg gebracht werden. Sachschaden entstand an den beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 400 Euro.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Ein auf dem Parkplatz des Klinikums abgestellter schwarzer BMW wurde am Montagnachmittag irgendwann zwischen 13 und 19 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro zu kümmern. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Betrunkene hatten Warnleuchten dabei In der Kleberstraße fielen einem Zeugen in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr vier Männer auf, die Baustellenwarnleuchten mit sich herumtrugen. Die betrunkenen 20-Jährigen konnten von der Polizei angetroffen werden und räumten den Diebstahl ein. Entwendet wurden die Warnleuchten vermutlich von einer Baustelle am Markusplatz. Unbekannte dringen in leerstehendes Haus ein Montagnacht zwischen 23 und 0 Uhr drangen Unbekannte in ein wegen Umbau leerstehendes Haus Am Luitpoldhain ein. Dort hebelten sie die Balkontür auf und beschädigten den Rollo. Laut Spuren wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht, entwendet wurde aber nur ein kleiner Geldbetrag. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Weiterhin drangen die Täter in den Garten des Nachbargrundstücks über eine unverschlossene Gartentür ein. Dort entwendeten sie eine auf dem Terrassentisch liegende Zigarettenschachtel. Die Polizei Bamberg sucht nach Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. Außenspiegel hat jetzt einen Kratzer Dienstagmittag wurde zwischen 12 und 15.15 Uhr ein in der Fischergasse geparkter schwarzer Opel Corsa angefahren. Dadurch entstand am linken Außenspiegel ein Kratzer. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol